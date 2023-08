Cristiana Jesus faz partilha polémica: «Quem cala não consente»

Há 21 min

Depois de ser alvo de várias críticas, Cristiana Jesus reagiu aos comentários através de uma publicação na sua página de Instagram: «Quem cala não consente. Quem cala normalmente sente. Parem. Parem de odiar. Mulheres. Mulheres que dizem empoderar outras mulheres e no fim das contas empoderam porra nenhuma e humilham as que ganharam amor próprio», começou por escrever, indignada com uma série de comentários que tem recibo, especialmente de mulheres.

«Eu não tenho medo. Sou forte e luto por mim até ao fim. Finalmente tornei-me uma mulher que admiro. Sou mulher e sou menina, carrego os mais sinceros sorrisos e escolho ser eu mesma, ser intensa com as minhas gargalhadas, eu só escolho ser de verdade, eu escolho viver a minha intensidade. Tornei-me a mulher que sabe o que quer, que passou por muitos altos e baixos e já foi dormir com a almofada cheia de lágrimas muitas vezes, mas jamais baixou a cabeça e acordou com um sorriso estampado no rosto acreditando num dia melhor. Uma pessoa que já errou muito, mas escolheu aprender para não cometer os mesmos erros. A mulher que sou hoje custou-me caro, mas eu orgulho-me dela», acrescentou, realçando o amor próprio que tem.

«Hoje, não será a Antonieta, a Josefina ou a Guilhermina que vão conseguir questionar-me enquanto mulher, enquanto mãe. Eu sei exatamente aquilo que sou. E tu? Já admiraste a pessoa que te tornaste hoje?», rematou a bailarina, deixando claro que não se deixará afetar por nenhuma crítica.

Lembramos que Cristiana Jesus tem estado envolvida numa polémica relacionada com a possível separação de Cláudio Alegre. A bailarina reagiu em direto no TVI Extra, na passada segunda-feira, dia 28 de agosto, aos rumores, no entanto, não confirmou a separação.