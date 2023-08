Cristina Ferreira aplaude conquista de Bernardo Sousa: «Foco, determinação e garra!». Veja tudo

Há 2h e 40min

Bernardo Sousa, vencedor do Big Brother Famosos, voltou a percorrer as estradas da Madeira, em mais uma edição do Rali Vinho da Madeira, onde terminou a prova em 10º lugar.

O piloto recorreu às redes sociais para partilhar esta vitória e escreveu na legenda da publicação: «Foco, determinação e garra! Conseguimos», confessou.

Na caixa dos comentários, Bernardo Sousa foi alvo de vários elogios: «Sonho comanda a vida meu irmão», «Orgulho imenso em vós 🔥 Parabéns!! Estamos juntos» ou ainda «Tanto orgulho em ti para mim foste o piloto da prova aquele que mais deu espetáculo aquele que mais sentiu o Rally a tua paixão por isto é linda obrigada por mais um Rally onde deste tudo».

Cristina Ferreira «aplaudiu», com um emoji, a conquista do piloto. Veja aqui!