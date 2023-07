Há 42 min

Cristina Ferreira esteve presente no primeiro dia de um festival em Lisboa, no passado dia 6 de julho. A apresentadora partilhou nas redes sociais uma foto do seu look, escolhido especialmente para a ocasião. Simples, descontraída e jovem, a apresentadora optou por usar uma t-shirt branca, da marca portuguesa Marques Almeida, e uma saia e um casaco pretos.

Quer inspirar-se neste e noutros looks usados pela apresentadora? Percorra a galeria acima e veja tudo!