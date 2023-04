Há 2h e 3min

Cristina Ferreira apresenta mais uma gala d'O Triângulo e a escolha do look continua a não desiludir.

Desta vez a apresentadora escolheu um vestido longo branco com apontamentos brilhantes e aberturas na zona das costelas.

Percorra a nossa galeria de fotografias e veja o look de Cristina Ferreira.