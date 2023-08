Cristina Ferreira desabafa: «No dia em que percebemos que a tristeza também faz parte da felicidade ficamos serenos»

Há 1h e 45min

Cristina Ferreira recorreu ao Instagram para partilhar um conjunto de fotografias dos últimos dias acompanhado por um texto: «A poesia do dia de hoje. 🤍».

«Recebi uma mensagem hoje onde uma senhora me contava que tinha 2 amigos que, juntos, eram iguais a nós mas que nunca se encontravam porque tinham as suas famílias e era difícil. Às vezes é só provocarmos que as coisas aconteçam. Este mês de agosto tem sido memorável e leve porque nos permitimos a viver.», começa por escrever a apresentadora.

Cristina Ferreira fala então do quão importante é ter tempo para sermos verdadeiramente felizes: «Sem filtros, respeitando a individualidade de cada um. Brincando, registando. A sermos verdadeiramente felizes. E quando isso acontece o universo conspira a nosso favor. Estou muito feliz. Aliás, sou sempre. No dia em que percebemos que a tristeza também faz parte da felicidade ficamos serenos. 🤍».

Veja aqui as fotografias partilhadas pela apresentadora.