Cristina Ferreira deslumbra em capital italiana: «Estamos em Milão». Veja aqui

Há 19 min

«São duas da manhã. Estamos em Milão. A amizade é a paz da vida», escreve Cristina Ferreira na madrugada desta quinta-feira.

A diretora de entretenimento e ficção da TVI, acompanhada pelos seus amigos Catarina Duarte e Rubinho Correia, rumaram até à capital italiana, para aquilo que parece ser uma viagem de lazer.

Nas fotografias, é possível ver-se Cristina Ferreira em pontos turísticos e de relevância cultural como a Piazza del Duomo. Esta quinta-feira de manhã, a apresentadora do «Big Brother» partilhou com os seus seguidores uma fotografia do seu primeiro pequeno-almoço na apelidada «cidade da moda».

Veja aqui as fotografias e vídeos partilhados pela apresentadora.