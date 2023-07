Cristina Ferreira: O look da apresentadora em dia especial de festa!

Há 1h e 23min

Em dia especial de festa na TVI, Cristina Ferreira escolheu um look bem fresco para se apresentar na manhã do canal. A apresentadora mostrou-se ao lado de Cláudio Ramos, com um vestido comprido azul, com detalhes de renda preta, da marca Mekkdes. O modelo fluído fez-se acompanhar de umas sandálias rasas simples pretas, da marca Cristina Collection, a apresentadora mostrou, mais uma vez, a sua elegância num modelo que inspira milhares de mulheres nesta estação do ano.

Lembramos que os looks de Cristina Ferreira são sempre comentados por todos, acima de tudo, pela elegância e irreverência que a apresentadora prioriza em cada visual.

Percorra a galeria em cima e veja o look que a apresentadora usou esta manhã!