Cristina Ferreira: O look deslumbrante para a Grande Final d’O Triângulo

Há 1h e 7min

Cristina Ferreira surpreendeu com escolha de look para a grande final d’O Triângulo, este domingo.

A apresentadora optou por um vestido preto justo com uma faixa roxa deslumbrante, uns brincos brilhantes e, para calçado, uns sapatos pretos requintados.

A elegância, a beleza e o charme são palavras que descrevem a escolha de Cristina Ferreira.

Veja na galeria acima o look da apresentadora!