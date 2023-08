Há 1h e 15min

Cristina Ferreira, recorreu às redes sociais para fazer uma partilha de uma mensagem emotiva do Papa Francisco, que se encontra, neste momento, em Lisboa, onde está a celebrar a Jornada Mundial da Juventude.

«Procurai e arriscai. Não nos alarmemos se nos encontramos intimamente sedentos, inquietos, incompletos, indesejosos de sentido e de futuro, com saudade do futuro. Não estamos doentes, mas simplesmente vivos!», partilhou com os seguidores, a apresentadora da TVI.

