Cristina Ferreira partilha reflexão emotiva: «Tenho as melhores pessoas comigo»

Cristina Ferreira está de férias em Ibiza, na companhia de amigos. A apresentadora aproveitou os dias de descanso para partilhar uma emotiva reflexão. «São 01:44 horas da manhã em Ibiza. Chove. Ficou frio. Amanhã, não sabemos se vai estar bom. Estou aqui a rever os stories e deu-me muita vontade de vos dizer a sorte que tenho. Tenho as melhores pessoas comigo. No trabalho e na vida. São elas que me dão leveza à vida», começou por escrever.

«Eu sou mesmo feliz», garantiu Cristina Ferreira.

«Até a nossa tripulação é a melhor. Energia cria energia. A felicidade contagia», rematou.