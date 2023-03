Cumplicidade de Margarida Corceiro e Luís Borges não passa despercebida

Há 1h e 10min

Margarida Corceiro, a atriz que deu vida a Rita em «Quero é Viver» é também modelo e, agora, apresentadora do programa «Cabelo Pantene - A Competição».

O modelo Luís Borges, vai ser um dos mentores deste formato televisivo, ao lado da atriz Matilde Breyner e do bailarino e cantor Cifrão.

A atriz e o modelo partilham uma bela amizade e não o escondem. No passado dia 22 de março Margarida Corceiro partilhou com os seus seguidores de Instagram uma foto ao lado do amigo Luís Borges. Podemos ler na descrição: "What a duo 😈🎬 @luisborgesoficial".

Veja a foto dos dois amigos e aproveite para ver vídeos da atriz.