David Carreira partilha foto do filho bebé: "Agora, matar saudades do mais lindo"

Há 35 min

David Carreira partilhou uma foto nas suas stories do Instagram do seu filho Lucas.

Na foto podemos ler: "Agora matar saudades do mais lindo". O artista e a atriz Carolina Carvalho foram pais pela primeira vez, no dia 27 de janeiro.

De relembrar que o cantor e ator deu os seus primeiros passos no mundo da música após ter participado na 8ª temporada dos «Morangos com Açúcar».

Recentemente, anunciou o lançamento do seu novo álbum, saiba tudo aqui.Percorra a galeria que preparámos para si e veja algumas fotos do casal e do ator.