De arrasar: O detalhe do vestido sexy de Francisca Cerqueira Gomes

Há 1h e 54min

Francisca Cerqueira Gomes e Margarida Corceiro estão juntas no Havai para fazer um curso de inglês.

As duas jovens não têm passa despercebidas. Mas, desta vez, quem chamou à atenção foi a filha de Maria Cerqueira Gomes. Francisca partilhou duas fotografias, na sua conta de instagram, nas ruas de Honolulu.

Os registos fotográficos chamaram à atenção por causa do vestido da modelo. Um vestido preto, curto e justo, mas com um detalhe: as costas todas abertas.

