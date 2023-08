De «cortar» a respiração: Jéssica Nogueira sensualiza em lingerie! Veja as imagens escaldantes

Há 45 min

Jéssica Nogueira, somou vários elogios ao posar de lingerie com a sua cadela. A ex-concorrente do Big Brother recorreu ao Instagram para partilhar as imagens com os seguidores e reagiram à ousada publicação.

A empresária escreveu na legenda da publicação: «Com o meu único amor», referindo-se à cadela Chloe, da raça Lulu da Pomerânia.

«Bella»; «Deusa...»; «Que bela dupla» ou «Tão linda e maravilhosa» são algumas das mensagens que se podem ler.

Veja ainda: Jéssica Nogueira conta pormenores sobre o novo romance: «Estou super feliz!». Saiba mais