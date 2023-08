De férias com amigos, Cristina Ferreira brinca: «Está aberto o Ibiza Reality»

Há 2h e 53min

De férias com amigos em Ibiza, Cristina Ferreira inicia uma brincadeira, «O Ibiza Reality».

Ao longo do dia, a apresentadora tem colocado inúmero stories através da rede social Instagram onde faz um autêntico Reality com os amigos, cheio de provas, desafios e até mesmo expulsões!

«Está aberto o Ibiza reality 😂 Está a decorrer uma votação que hoje à noite é dia de gala. Quem é que vai salvar?», escreve Cristina Ferreira no post que contou com o comentário de um dos «concorrentes» deste reality Bruno Cabrerizo: «Me salvem pelo amoooor de Deus!!! Eu sou ótima pessoa é super prestativo!!! Me salveeeem 🙌❤️».

Recordamos as inscrições para a nova edição do Big Brother. Saiba mais aqui.