De férias com colega do Big Brother, Diana Lopes alerta: «Tem tudo para correr mal…»

Há 1h e 18min

Diana Lopes e Mafalda Diamond mantiveram a relação de amizade que criaram dentro da casa do Big Brother.

Desde a saída da casa mais vigiada do pais, as ex-concorrentes têm passado vários momentos juntas e vão partilhando com os seguidores.

Desta vez, Diana Lopes e Mafalda Diamond rumaram juntas em direção ao Algarve onde vão passar férias. À chegada da região algarvia, Diana Lopes publicou uma fotografia a anunciar a chegada da dupla e na legenda escreveu: «Tem tudo para correr mal, mas viemos na fé», brincou, identificando a amiga.