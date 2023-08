De férias em Itália, Mafalda Castro arrasa a posar de biquíni! Veja as imagens

Há 56 min

Mafalda Castro, está a desfrutar das suas férias em Itália, com o namorado Rui Simões. A apresentadora da TVI tem recorrido às redes sociais para partilhar vários registos das férias com os seguidores.

Na passada sexta-feira, dia 4 de agosto, Mafalda Castro partilhou um conjunto de fotografias no Instagram onde surge no mar a posar com um biquíni preto.

A caixa de comentários encheu-se de elogios por parte dos seguidores: «Fenomenal», ou «A mais linda!» ou «Lindaaaa», são alguns dos exemplos.

