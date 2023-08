De férias no Algarve, Bárbara Parada arrasa com looks de verão! Veja as imagens

Há 1h e 6min

Bárbara Parada, ex-concorrente do «Big Brother», encantou os fãs e seguidores ao partilhar fotografias em terras algarvias, com os melhores looks

A aproveitar uns dias de férias no Algarve, Bárbara Parada mostrou-se com um vestido azul e somou elogios, na publicação partilhada na sua página de Instagram.

«Diretamente da câmara para o feed», escreveu a ex-concorrente do Big Brother, na legenda da publicação.

Veja as imagens!

Recorde-se que Bárbara Parada é ex-namorada de Miguel Vicente, vencedor do Big Brother 2022: Miguel Vicente e Bárbara Parada anunciam fim do namoro!