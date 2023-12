De loira a morena! Cristina Ferreira faz mudança de look radical!

Há 21 min

Depois de algum tempo loira, Cristina Ferreira prepara-se para o ano de 2024 com um novo look.

A Diretora de Entretenimento e Ficção e apresentadora do «Dois às 10» mostra-se morena!

A mudança foi feito no dia 25 de dezembro e mesmo antes de apresentar a gala do Big Brother, Cristina Ferreira recorreu ao Instagram para partilhar o novo look, onde uma «onda» de elogios caiu sobre a apresentadora.

