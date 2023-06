De luto: Jaciara Dias chora pela perda de amiga de quatro patas!

Há 50 min

Jaciara Dias, ex-concorrente do «Big Brother Famosos», vive um momento difícil. Foi através das redes sociais que mostrou-se de luto pela morte de Pandora, a sua cadela.

«Hoje, o meu coração está mergulhado numa tristeza profunda, ao me despedir da minha amada filhinha de quatro patas, Pandora. Ela era mais do que uma simples cachorrinha; era minha companheira, minha confidente e uma parte essencial da minha vida. O amor que sentia por ela transcende qualquer descrição, pois ela era como uma filha para mim», começou por escrever, numa série de imagens que partilhou.

«Pandora, desde o momento em que entraste na minha vida, o meu amor por ti cresceu de forma incondicional. Preenchias os meus dias com risos, abraços e momentos inesquecíveis. A tua presença iluminava cada canto da casa, trazendo uma energia única e uma alegria contagiante. Estiveste presente em cada momento especial, seja nas pequenas vitórias do dia a dia ou nos momentos mais difíceis da minha vida. A tua presença era um conforto constante, e sentia-me abençoada por te ter como a minha filhinha mais nova», continuou.

«A tua partida deixou um vazio insubstituível na minha vida. Sinto falta do som das suas patinhas no chão, do toque suave do teu pêlo sob as minhas mãos e da tua doce presença ao meu lado. Mas, apesar da tristeza, sou grata pelo amor inestimável que recebi de ti, obrigada por me teres permitido ser parte da tua vida e por me amares incondicionalmente», acrescentou.

«Descansa em paz, minha querida Pandora. Que a tua jornada além seja repleta de felicidade, brincadeiras intermináveis e raios de sol quentes como amavas aqui, na Terra. Sempre serás a minha filhinha amada, e o teu amor continuará a guiar-me em cada passo da minha vida. Amo-te tanto!», concluiu.