"De rabo para o ar", Ana Guiomar brinca com Maluma, cantor colombiano

Há 48 min

Ana Guiomar, a atriz que dá vida a Aida em "Festa e Festa", patilhou com os seus seguidores de Instagram uma recriação muito engraçada de uma foto que o cantor colombiano, Maluma, fez na sua conta de Instagram.

Na foto podemos ver Ana Guiomar deitada de barriga para baixo, com a cabeça do seu companheiro, Diogo Valsassina apoiada no seu rabo. A acompanhar a foto a atriz escreveu: "Tu é que perdes @maluma! Boa Páscoa. ". E partilhou também a foto original do cantor colombiano.

Na caixa de comentários "choveram" emojis a rir, e comentários como: "Bom bumbum!", "O Maluma ficou com o Casio ", "O rabinho da D. Aida virou almofada".

Veja as fotos partilhadas pela artista aqui, e aproveite para ver a atriz a representar em «Festa é Festa».