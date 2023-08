De rir! Após casamento falhado, Daniel dedica-se à comédia... Veja os vídeos

Há 35 min

Daniel, um dos protagonistas de Casamento Marcado, partilhou recentemente um esclarecimento sobre o seu relacionamento com Francielle, com quem casou no programa. Através de um comunicado, o jovem revelou que os dois já não estão juntos e que a relação não vingou.

Nas redes sociais, Daniel continua a mostrar a personalidade divertida a que habituou os espectadores durante o programa e vai partilhando vídeos hilariantes!

«Apanhas-te sozinho em casa é isto 😂», reagiu Andreia, outra protagonista de Casamento Marcado num dos vídeos.

Recorde-se que Daniel e Andreia criaram uma boa relação na casa e ficaram muito amigos!

Veja agora alguns dos vídeos hilariantes de Daniel: