De Sara Tavares a Tina Turner, recorde as personalidades que partiram em 2023

Na área da música, cinema e entretenimento, existem pessoas que se destacam e ficam na nossa memória. Recorde algumas delas. Neste artigo, vamos falar sobre algumas figuras especiais, tanto portuguesas como internacionais, que deixaram a sua marca nessas áreas e que partiram em 2023. Desde músicos como Sara Tavares e Tina Turner até a atores talentosos como Matthew Perry e Luís Aleluia, cada um contribuiu de uma forma única, tornando a arte mais diversificada e rica.

Celebridades nacionais que partiram em 2023:

Sara Tavares (45 anos):

Sara Tavares, cantora e compositora portuguesa, deixou-nos em 2023, deixando para trás um legado musical notável. Reconhecida pelo seu talento versátil, Sara marcou presença na cena musical portuguesa com a sua voz única e o seu contributo para a diversidade sonora. A sua música, repleta de influências africanas e cabo-verdianas, conquistou corações e continua a ser lembrada como uma expressão autêntica da cultura musical lusófona.

Luís Aleluia (63 anos):

Luís Aleluia, ator português, partiu em 2023, deixando saudades no coração dos portugueses. Conhecido pelo seu carisma e presença cativante, Luís Aleluia tornou-se um rosto querido através de várias gerações, especialmente pelo seu papel em séries e programas de comédia. O seu contributo para o humor em Portugal deixou um sorriso duradouro nas memórias daqueles que acompanharam o seu trabalho ao longo dos anos.

Nuno Graciano (55 anos):

Nuno Graciano, apresentador e ator português, também nos deixou em 2023, deixando uma lacuna no mundo do entretenimento. Com uma presença marcante na televisão portuguesa, Nuno Graciano destacou-se pela sua versatilidade, participando em diferentes projetos ao longo da sua carreira. A sua contribuição para o panorama audiovisual em Portugal é recordada com apreço, refletindo o seu profissionalismo e carinho pelo meio.

Elísio Donas (48 anos):

O músico português da banda Ornatos Violeta partiu também em 2023, em Olhão, na sequência de uma doença súbita. Nascido em Angola a 5 de setembro de 1974 e falecido a 28 de maio de 2023 em Olhão, Elísio Donas foi um músico e produtor musical portuense de renome. O seu contributo para a música em Portugal e a sua presença nos Ornatos Violeta são marcos inesquecíveis na história da música nacional. A sua partida prematura deixa uma lacuna no cenário musical português, mas o seu legado persistirá através das suas contribuições notáveis.

Celebridades internacionais que partiram em 2023:

Matthew Perry (54 anos):

Matthew Perry é um ator canadiano nascido a 19 de agosto de 1969. Tornou-se uma figura conhecida mundialmente graças ao seu papel como Chandler Bing na popular série de televisão "Friends". Para além do seu trabalho na televisão, participou em várias produções cinematográficas, destacando-se pelo seu talento cómico e versatilidade como ator.

Léa Garcia (90 nos):

Léa Garcia é uma atriz brasileira nascida a 23 de fevereiro de 1933. Ao longo da sua carreira, participou em diversas produções no cinema e na televisão brasileira, conquistando reconhecimento pela sua capacidade de interpretar uma ampla gama de personagens. A sua contribuição artística é notável no panorama cultural brasileiro.

Sinead O'Connor (56 anos):

Sinead O'Connor é uma cantora e compositora irlandesa nascida a 8 de dezembro de 1966. Ganhou destaque nos anos 90 com a sua poderosa voz e músicas emotivas, incluindo o sucesso internacional "Nothing Compares 2 U". Além da sua carreira musical, Sinead também ficou conhecida pela sua postura franca e ativa participação em causas sociais.

Tony Bennett (96 anos):

Tony Bennett, nascido a 3 de agosto de 1926, é um lendário cantor de jazz norte-americano. Com uma carreira que se estende por várias décadas, Bennett é admirado pela sua interpretação única e elegante. Ao longo dos anos, recebeu inúmeros prémios, incluindo vários Grammys, e é reconhecido como um ícone do jazz e da música popular.

Jane Birkin (76 anos):

Jane Birkin, nascida a 14 de dezembro de 1946 no Reino Unido, é uma atriz e cantora conhecida pela sua colaboração com Serge Gainsbourg. A música "Je t'aime... moi non plus" tornou-se um ícone cultural. Além da sua carreira musical, Jane também teve uma carreira sólida no cinema, participando em filmes tanto europeus como britânicos.

Zé Celso (86):

José Celso Martinez Corrêa, conhecido como Zé Celso, é um diretor de teatro brasileiro nascido a 30 de março de 1937. Fundador do Teatro Oficina, foi uma figura importante no teatro brasileiro contemporâneo. O seu trabalho ficou conhecido pela inovação, provocação e pelo compromisso político e social.

Tina Turner (83):

Tina Turner, nascida a 26 de novembro de 1939 nos Estados Unidos e naturalizada suíça, foi uma das lendas vivas do rock e da música pop. Com uma carreira marcada por sucessos como "Proud Mary" e "What's Love Got to Do with It", Tina ficou também conhecida pela sua energia contagiante no palco e pela sua história inspiradora de superação.

Ray Stevenson (58 anos):

Ray Stevenson, nascido a 25 de maio de 1964 no Reino Unido, foi um ator conhecido pelos seus papéis em filmes e séries de televisão. Destacou-se em produções como "Thor", onde interpretou o personagem Volstagg, e em "Punisher: War Zone", no papel do anti-herói Frank Castle.

Andy Rourke (59 anos):

Andy Rourke, nascido a 17 de janeiro de 1964, foi um baixista britânico que ficou famoso como membro da influente banda The Smiths. Contribuiu significativamente para o som característico da banda, conhecida pela sua fusão única de indie rock e pop.

Rita Lee (75 anos):

Rita Lee, nascida a 31 de dezembro de 1947, foi uma cantora, compositora e multi-instrumentista brasileira. Reconhecida como uma das pioneiras do rock no Brasil, começou a sua carreira nos anos 60 e tornou-se uma figura icónica na música brasileira, com sucessos que atravessaram várias décadas.

Ryuichi Sakamoto (71 anos):

Ryuichi Sakamoto, nascido a 17 de janeiro de 1952 no Japão, foi um compositor e músico cuja obra abrange uma vasta gama de estilos, desde música eletrónica até trilhas sonoras para filmes. Ganhou reconhecimento internacional, sendo um dos artistas mais inovadores e respeitados da música contemporânea.

Jim Gordon (77 anos):

Jim Gordon, nascido a 14 de julho de 1945, foi um baterista norte-americano que contribuiu para inúmeras gravações notáveis, incluindo trabalhos com Eric Clapton e The Beach Boys. No entanto, a sua vida também foi marcada por desafios pessoais.

Stella Stevens (84 anos):

Stella Stevens, nascida a 1 de outubro de 1938 nos Estados Unidos, foi uma atriz que teve uma carreira destacada em filmes e televisão. Participou em produções notáveis, incluindo "The Nutty Professor" e "The Poseidon Adventure".

Raquel Welch (82 anos):

Raquel Welch, nascida a 5 de setembro de 1940 nos Estados Unidos, foi uma atriz e ícone de beleza que se destacou nas décadas de 1960 e 1970. Participou em filmes como "One Million Years B.C." e continuou a ter uma presença significativa no entretenimento.

David Crosby (81 anos):

David Crosby, nascido a 14 de agosto de 1941, foi um músico norte-americano conhecido por ser membro do grupo Crosby, Stills, Nash & Young. Além da sua contribuição para o movimento folk-rock, Crosby teve uma carreira a solo distinta e ficou reconhecido pela sua habilidade como cantor e compositor.

Lisa Marie Presley (54 anos):

Lisa Marie Presley, nascida a 1 de fevereiro de 1968, foi uma cantora e filha do icónico Elvis Presley. Além da sua ligação familiar, Lisa Marie teve uma carreira musical e ficou conhecida pelos seus relacionamentos mediáticos.

Silvio Berlusconi (86 anos):

Silvio Berlusconi, antigo primeiro-ministro italiano faleceu aos 86 anos, na sequência de uma leucemia. Um líder carismático, marcante, na medida em que projetou o seu país a nível internacional.

Andre Braugher (61 anos):

O ator de Brooklyn 99 faleceu esta segunda-feira. Vencedor de um Emmy, é conhecido pelos seus papéis no filme "Glory" de 1989, mais tarde destacou-se na série policial "Homicide: "Life on the Street" e, mais recentemente em Brooklyn 99, como capitão Ray Holt.