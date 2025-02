'Demasiado simples' ou 'menos é mais'? Escolha de Luisinha Oliveira divide opiniões

Este sábado, 22 de fevereiro de 2025, a TVI assinala mais um ano de existência com uma gala de celebração que, como já é habitual, poderá acompanhar no seu ecrã A Gala do 32.º aniversário da TVI decorre no Casino Estoril e promete ser uma noite inesquecível, repleta de emoções e surpresas

Luisinha Oliveira marcou presença na passadeira vermelha que antecedeu a gala. A atriz optou por um vestido preto, longo, com alças e decote redondo. Um visual simples, numa cor que nunca compromete: o preto. O que achou? "Simples é mais" ou demasiado simples?

Percorra as fotos na galeria que preparámos para si e veja o que achou do vestido da atriz.