Depois de ter sido mãe aos 51 anos, Carla Baía foi avó pela quinta vez: Já nasceu a filha de Diana Baía Pinto! Veja a partilha da avó «babada»

Carla Baía continua a viver com alegria a dobrar! Em agosto de 2022, duas semanas depois de ter anunciado a sua gravidez aos 51 anos, a filha, Diana Baía Pinto, de 31 anos, anunciou também estar grávida e mãe e filha acabaram por viver ao mesmo tempo uma das fases mais especiais das suas vidas.

Depois de Carla ter sido mãe novamente aos 51 anos no dia 12 de janeiro, foi a vez da filha, que partilhou na sua página de Instagram a chegada da pequena Alice, através da divulgação de fotos da recém-nascida ainda na maternidade: «Bem-vinda, Alice», escreveu Diana, revelando assim o nome escolhido para a menina. A bebé nasceu no domingo, dia 19 de fevereiro.

Já Carla Baía divulgou a novidade, mostrando-se radiante com o facto de ter avó pela quinta vez: «Bem vinda minha Princesa Alice ❤️ Oficialmente avó de 5 😍».

Com o nascimento da filha de Diana Baía Pinto, mãe e filha tornam-se oficialmente ambas «recém-mamãs» e com dois filhos com cerca de um mês de diferença de idade.

