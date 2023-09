Desafio do Big Brother chega até à casa de Bruna Gomes e Bernardo Sousa! Saiba tudo aqui.

Há 39 min

Bruna Gomes, comentadora da nova edição do Big Brother e ex-concorrente e vencedora do mesmo reality show, recorreu ao Instagram para fazer uma partilha divertida.

Através dos stories da comentadora podemos ver que o desafio instalado pelo Big Brother chegou até à casa do casal Bruna Gomes e Bernardo Sousa, também ex-vencedor de outra edição do Big Brother.

Na primeira imagem podemos ler «Expectativa» e ver os concorrentes do Big Brother com um capacete com um ovo, onde o desafio é colocar o capacete quando se ouve o som de uma galinha. Na segunda e terceira imagem vemos o desafio a ser jogado na casa de Bruna e Bernardo, juntamente com uma amiga do casal.

