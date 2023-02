Há 40 min

Cátia Basílio, ex-concorrente da última edição do Big Brother, esteve na gala dos 30 anos da TVI e falou em exclusivo com o digital da TVI sobre esta nova fase da vida que está a passar, com a sua gravidez.

A concorrente tem partilhado alguns momentos da sua fase da gravidez e desta vez partilhou o que anda a preparar para a revelação so sexo do bebé.

Para além disso, publicou uma fotografia da primeira roupa do bebé: «Pronto, tivemos que comprar!».

Veja as imagens!