Desesperada, Sandrina Pratas pede ajuda aos seguidores: «Dicas por favor!»

Sandrina Pratas, foi mãe no passado dia 10 de julho e tem estado a viver dias muito especiais e desafiantes com a chegada da Ariel. A ex-concorrente do Big Brother, tem partilhado vários registos desta nova fase de vida nas redes sociais.

A viver um período mais ‘cansativo’, a bebé está a sofrer com cólicas e Sandrina Pratas recorreu ao Instagram para pedir ajuda aos fãs: «A Ariel anda com muita cólica. Já lhe mudei o leite mesmo assim não passa. Dicas por favor».

