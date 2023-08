Há 30 min

Soraia Moreira e Daniel Guerreiro marcaram presença no casamento de Andreia Filipe. A vencedora do Big Brother 2020 não resistiu e partilhou nas suas redes sociais um momento emocionante da noiva com o filho, Rodrigo.

