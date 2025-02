Diana Lopes arrasa com um dos looks mais arrojados da noite: Um vestido transparente!

O grande dia chegou! É hoje, dia 22 de fevereiro de 2025, que o Casino Estoril abre as suas portas para receber todo o glamour e elegância das estrelas da TVI. A estação está a celebrar o seu 32º aniversário com uma noite de emoções ao rubro, muitas surpresas e claro, looks de cortar a respiração.

Diana Lopes, ex-concorrente do Big Brother e comentadora do Secret Story, marcou presença na gala dos 32 anos da TVI, no Casino Estoril com um dos looks mais arrojados da noite!

Diana optou por um vestido transparente, com belíssimos detalhes a preto, do atelier Rosa Marques.