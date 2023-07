Diana Lopes reage depois de ser acusada de comprar seguidores nas redes sociais

Ontem às 17:40

Diana Lopes, ex-concorrente do Big Brother, foi recentemente acusada publicamente de comprar seguidores no Instagram: «A Diana ontem estava com 47,2 mil seguidores, da manhã reparamos que já tinha aumentado o número para 47,7 mil, e agora está com 48,2 mil. A Diana nem costuma ser tão ativa nas redes sociais, tem vezes que está mais ativa, mas tem outras vezes que fica bem ausente, por isso não tem como ela ganhar tantos seguidores em segundos, aliás tem, comprado», escreveu quem acusa a ex-oncorrente de ter comprado seguidores.

Depois desta acusação, Diana Lopes, já reagiu e na sua página de Instagram, através de um Story, onde deixou claro: «Não me vou pronunciar em relação a certas notícias. Estou numa fase em que estou focada a 100% num novo projeto e no apoio incondicional a uma pessoa muito próxima de mim», começou por dizer.

«De resto, podem lançar as notícias que quiserem, a minha postura vai ser a mesma de sempre: Sorrir e Ignorar. E a melhor resposta. Desde o dia 13 de Novembro que foi este o lema que decidi adotar e vai ser este o lema que vou manter», garantiu a ex-concorrente do Big Brother.

Por fim, escreveu: «Deixo só um parêntese: O chão está cheio de cascas de banana. Sejam felizes, sem dependerem da infelicidade alheia. Beijo no vosso coração», rematou Diana Lopes.

