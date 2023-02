Diana Lopes revela novo projeto: «Todas as segundas-feiras vou convidar pessoas para juntos fazermos o rescaldo das Galas de Domingo»

Há 2h e 11min

Foi numa dinâmica de perguntas e respostas nas Stories da sua página de Instagram que Diana Lopes revelou a novidade a todos os seguidores. A ex-concorrente foi questionada por um seguidor se iria ser comentadora do novo reality show da TVI, O Triângulo, com estreia marcada para o próximo domingo, dia 26 de fevereiro e acabou por responder que não, no entanto, revelou que já na próxima semana irá estrear um novo projeto que irá ter como palco as suas redes sociais: «Vou criar a minha rubrica aqui no Instagram. Para já».

Diana Lopes avançou que este irá ser um formato semanal que irá criar para a sua página de Instagram e mostrou-se entusiasmada e ansiosa para arrancar com o projeto: «Todas as segundas-feiras vou convidar pessoas para juntos fazermos o rescaldo das Galas de Domingo. Não pretendo nada demasiado formal, será como uma conversa de café, como se tivéssemos entre amigos. E claro, vocês também vão fazer as vossas questões!», acrescentou a ex-concorrente, incluindo os fãs no projeto. Quando fala da novidade, Diana Lopes fala enquanto «algo que quero muito e estou super feliz e entusiasmada», o que acaba por refletir a alegria que sente com esta nova dinâmica.

A ex-concorrente acaba por convidar todos no dia 27 de fevereiro, na próxima segunda-feira, a assistiram à sua rubrica e a divertirem-se.

Veja na galeria acima a partilha da ex-concorrente.