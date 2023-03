Diana Nicolau desabafa sobre a sua condição física: «Não consigo evitar ficar deprimida nestas alturas»

Há 2h e 28min

Diana Nicolau, a atriz que dá vida a Rita em «Queridos Papás». Rita é uma mulher independente, activa e muito frontal. Intensa e comprometida com os seus ideais. Já teve algumas relações, mas nunca se apaixonou verdadeiramente até conhecer Alice (Mafalda Marafusta).

A atriz partilhou um texto muito forte sobre o facto de estar sem voz- afonia. A atriz partilhou a sua experiência numa publicação do Instagram, onde escreveu:

"Spring awakening

Já que não posso falar, vou às plantas.

É uma frustração ficar sem voz. Fico triste, sem vida, sem poder trabalhar, sem ter grande prazer. Já sei que devia aproveitar pra ouvir mais e reflectir e ler e descansar e blablabla. Isso é giro durante 2 dias. Mas 5 dias assim, e ainda por cima a menos de 3 meses da última vez que me deixou sem voz 10 dias, é uma tortura.

Também sei que é o corpo a reagir e são coisas entaladas na garganta que não saíram. Sei que é ficar calada, sossegada, não sussurrar, beber muita água, muito chá de limão, gengibre, perpétuas roxas, mel e cebola. Sei que o propólis e a echinacea ajudam e mais não sei quantas mézinhas. Tenho uma gaveta cheia disso tudo em casa. Ainda assim não consigo evitar ficar deprimida nestas alturas. Tomamos a voz como garantida e quando falha, falha-nos a capacidade de comunicar. Encomendei hoje o livro “Vox” da Christina Dalcher, sugerido pela @catarinafpb - uma história em que um homem decretou que cada mulher só teria direito a 100 palavras por dia.

As palavras são valiosas, e quando estou sem voz é quando mais me apercebo da quantidade de palavras que gastamos em vão. Acho sempre que vou voltar de uma afonia mais comedida e sábia e observadora, e pfff… volto sempre a gastar palavras como se fossem moedas nos carrinhos de choque.

Desta vez, a ver se é diferente. 100 não, mas vá, 10000 por dia, talvez cheguem.

O que fazer sem voz?

Gardening!"

Veja algumas fotos e vídeos da atriz em «Queridos Papás».