Digno de filme! Bruna Gomes partilha momento carinhoso das férias com Bernardo Sousa… Veja aqui

Bruna Gomes está na ilha da Madeira a aproveitar de uns dias de descanso na companhia de Bernardo Sousa.

A influenciadora digital tem partilhado vários momentos «com a família» e, desta vez, incluiu um momento romântico com Bernardo Sousa que não deixou ninguém indiferente. Na fotografia, captada por um drone, o casal aparece abraçado, a bordo de um barco com o imenso azul do oceano como plano de fundo.

Os seguidores não resistiram e reagiram: «A foto com o Ber parece tanto capa de filme», «Fotos lindas» e «O amor é tudo e o da família ainda é mais», são apenas alguns dos comentários que se podem ler na publicação.

Bruna Gomes aproveitou ainda para relembrar que está a partilhar diariamente vídeos das suas férias, no seu canal de Youtube.