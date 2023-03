Diogo Infante e Dalila Carmo surgem com visual idêntico

Há 1h e 41min

Esta quarta-feira, 29 de março de 2023, Diogo Infante partilhou uma fotografia nas redes sociais ao lado de Dalila Carmo.

Os atores que estão juntos no novo projeto da TVI, «A Filha», aparecem juntos no registo fotográfico com um sorriso e de óculos.

Relembre-se que, em 2016, Diogo Infante e Dalila Carmo contracenaram na novela da TVI: "A impostora" e em 2021 na minissérie portuguesa: Pecado.

