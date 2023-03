Diogo Infante faz reflexão: «Abusadores e manipuladores como ele existem mesmo e muitas vezes escapam impunes»

Há 37 min

«Quero é Viver» chegou ao fim, Diogo Infante o ator que deu vida a Frederico na novela, partilhou na sua conta de Instagram um texto poderoso e motivo, acompanhado por fotografias com os seus colegas da ficção.

Este texto forte e sincero mereceu vários comentários, como: "Uma excelente telenovela que abordou temas muito importantes e interessantes na nossa sociedade. PARABÉNS OBRIGADA PELO O EXCELENTE TRABALHO QUE FEZ Diogo só assim podemos acreditar que os maus da vida têm de pagar pelo o que fazem, mais que não seja na ficção. Bem haja Diogo e até uma próxima produção e a um próximo projecto. PARABÉNS A TODOS EXCELENTE TRABALHO ❤️", "Meu querido Diogo... só os grandes fazem estes papéis difíceis tão bem como tu fizeste.... és ENORME,ADMIRO-TE😍😍😍", "Admirável desempenho deste personagem. Parabéns Diogo Infante e continuação de muitos sucessos. 👏", entre outros.

Leia o texto que o ator partilhou:

"O meu Fred de @queroeviver não teve um final feliz, não podia. Precisamos acreditar num qualquer sentido de justiça, pelo menos na ficção. Representar o Fred não foi fácil, o seu lado escuro incomodou-me de uma forma que tenho dificuldade em expressar, talvez por sentir que abusadores e manipuladores como ele existem mesmo e que muitas vezes escapam impunes. Guardo as memórias do desafio, do convívio e de um trabalho que teve a coragem de abordar assuntos sérios de forma inteligente, sensível e consequente. Até já 🙏❤️ @hmmamaral @hyndia @sarabarradasofficial @fernandaserranooficial @joanaseixasactriz @pluraloficialpt @tvioficial".

Aproveite para ver o ator a representar em «Quero é Viver».