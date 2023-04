Diogo Infante recorda Eunice Muñoz: «Partiu há 1 ano, deixando um enorme vazio impossível de preencher»

Hoje às 00:00

Diogo Infante, o ator que deu vida a Frederico em «Quero é Viver», fez uma partilha emocionante na sua conta de Instagram para marcar um dia especial.

O ator recordou a vida da atriz portuguesa Eunice Muñoz, uma referência do teatro, televisão e cinema português, sendo considerada, unanimemente, uma das melhores atrizes portuguesas de todos os tempos. De relembrar que Eunice Muñoz, morreu no dia 15 de abril de 2022, com 93 anos.

O ator fez questão de partilhar uma foto da atriz, no passado dia 15 de abril de 2023, onde escreveu:

"O insta da @lidiamunoz lembra-nos que a Eunice partiu há 1 ano, deixando um enorme vazio impossível de preencher. Disse à Lídia no outro dia que devíamos organizar um jantar em sua honra, para contar histórias, para falar da Eunice. Eu adoro falar sobre a Eunice, porque falo entusiasticamente sobre alguém notável, uma verdadeira estrela, que por um acaso se cruzou comigo um dia e me fez sentir especial apenas porque olhava para mim e me via. Tantas saudade querida Eunice".

Esta foi uma publicação que chegou ao coração de muitos seguidores. Entre eles podemos ler algumas mensagens de caras conhecidas do público português como Albano Jerónimo que escreveu: "Tb gostava de ir a esse jantar. Viva a querida, Eunice", a atriz Rita Blanco comentou: "Também gostava de ir a esse jantar ouvir as histórias sobre a Eunice", a atriz Joana Seixas escreveu "Grande Eunice" e o cantor André Viamonte que acrescentou: "Querida Eunice".

Podemos ler mais comentários como: "Era de facto, uma verdadeira Senhora: Cruzei-me com ela no comboio Alfa, era eu adolescente com 19 anos e tinha como emprego d verão o de ser hospedeira no dito comboio. Discreta como era, viajava em 2a classe, tendo agradecido o serviço de mini-bar olhando-me nos olhos expressivos e sorridentes. Ela, ao contrário de tantas outras figuras, desprovida de snobismo olhava para mim e "via-me", como disse no seu "post", "Há pessoas q são eternas, passe o tempo q passar.", "Era uma brilhante atriz,foi uma grande perda ", "Ela era especial!Não temos outra como Ela!Todos sentimos a Sua falta! Mto obg D. Eunice de Munos.".

