Do cabelo rapado ao cabelo colorido: os visuais mais ousados de Marie! Veja tudo

Há 13 min

Foi na casa do «Big Brother Famosos», que Marie surpreendeu tudo e todos com o seu visual excêntrico e único. A ex-concorrente, já passou por vários tipos de visuais: desde o cabelo rapado a cabelo colorido.

É através das redes sociais que Marie, partilha com os seus seguidores as suas mudanças «radicais» de visual. Entre cabelos cor-de-rosa, vermelhos, loiros, cor de laranja, arrasou sempre e foi elogiada por vários seguidores.

Preparámos para si, uma galeria dos vários tipos de visuais da nortenha. Veja aqui!

