Duas mulheres, um vestido: Descubra quem já usou este look

Este sábado, dia 6 de julho de 2024, as caras da estação marcaram presença na festa de verão da TVI, no Myriad, em Lisboa.

Ana Marta Contente, estrela de "Festa é Festa" optou por um vestido azulão que lhe assentou lindamente, assim como um colar com uma cruz.

No entanto este detalhe não nos passou despercebido, até porque já vimos este look noutro evento. Madalena Aragão usou o mesmo vestido na festa de lançamento dos Morangos com Açúcar no dia 19 de Outubro, na Festa de Lançamento dos Morangos com Açúcar, no Time Out Market, em Lisboa.