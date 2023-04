Eduardo Madeira cumpre promessa pela saúde da mãe: "Vou daqui melhor"

Há 2h e 55min

Eduardo Madeira, o ator que deu vida a Matateu em «Festa é Festa», partilhou com os seus seguidores de Instagram alguns relatos da peregrinação a Fátima que fez, juntamente com a sua mulher, Joana Madeira.

Ao longo de quatro dias a caminhar o ator publicou várias fotos a descrever como foram os seus dias rumo a Fátima. Chegados ao destino final, o ator e a mulher escreveram dois textos muito inspiradores.

Joana Madeira partilhou: "Dia 4 - chegámos a Fátima ao fim de 4 dias a andar. Saímos mesmo melhores pessoas depois de uma experiência como esta. Vão! Eu precisava muito disto na vida e não sabia. Venho com a certeza de não deixar o mal vencer o bem. De não me calar nas injustiças e de fazer ainda mais o bem por quem se cruza comigo. Ontem às 23h estávamos no santuário. O padre Jorge chama-me e diz-me: A nossa missão é tocar os outros com a fé e ajudá-los a encontrar o caminho e depois de ter ouvido a história que o Eduardo partilhou sobre ti, a tua missão está feita. Se tinha o meu “eu interior” perdido, encontrei-o nesta viagem. Se quiserem ir aconselho mesmo a irem com este grupo da Paróquia de Torres vedras, da Igreja da Graça, com a organização da Gabriela. É muito mais do que uma peregrinação em que a ideia é só andar, é uma reflexão sobre o caminho e a vida. É ter tempo para pensar. Além disso, vai um grupo de jovens monitores que alegram os nossos dias. Obrigada a todo o grupo. Foi um prazer. Para o ano volto a ir com vocês ".

Já, Eduardo Madeira escreveu: "Dia 4 - Feito. Seja por uma questão de superação, seja pela fé isto é uma coisa a fazer uma vez na vida. Agora gostava de ir também a Compostela, Assis, Meca, Varanasi, Lhasa e ao Muro das Lamentações. Porquê? Interessa-me isto da fé. Interessa-me mais os caminhos da fé e os que os percorrem do que propriamente as instituições. E interessa-me essa força misteriosa que leva alguém a uma peregrinação deste género. Conheci pessoas genuinamente boas.

Vou daqui melhor.".

Aproveite e percorra a galeria que preparámos para si.