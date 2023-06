Eis as primeiras imagens da nova temporada dos «Morangos com Açúcar»!

Há 3h e 42min

A TVI e a Prime Video revelam as primeiras imagens do reboot dos "Morangos com Açúcar".

Os novos episódios, que estão a ser gravados na zona de Oeiras, retratam o começo de um novo ano escolar no Colégio da Barra, onde os novos estudantes conhecem os antigos. Dois grupos são formados: o popular, os verdadeiros influenciadores; e os alternativos, que procuram traçar novos caminhos e novas ideias. Todos partilham os mesmos dilemas e esperanças, mas os caminhos que tomam são bastante diferentes.

A nova temporada da icónica série portuguesa vai estrear no último trimestre de 2023, em simultâneo na TVI e na plataforma de streaming.

Em fevereiro, a Media Capital, dona da TVI, e a Prime Video anunciaram um acordo para a produção e distribuição de duas temporadas que marcam o regresso dos “Morangos com Açúcar”.

Veja tudo, na galeria em cima.