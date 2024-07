Elegância e pormenor: Iva Domingues arrasa com vestido em crochet e revelador. Surpreenda-se!

Este sábado, dia 6 de julho de 2024, Iva Domingues marcou presença na passadeira vermelha, que antecede a festa de verão da TVI, no Myriad, em Lisboa.

O look da apresentadora chamou à atenção pela originalidade do vestido: em crochet, preto e com umas flores bordadas que ocupam a maior parte do vestido. Um detalhe interessante: sendo que o material é crochet, é possível ver uns vislumbres do corpo. Em termos de penteado, Iva optou por um coquette baixo e o cabelo puxado para trás.

Para completar o conjunto, a apresentadora apostou num stiletto preto aberto à frente. Que elegância!