Elisabete Moutinho exibe o «barrigão» de grávida: «Uma vida que se está a gerar dentro de nós»

Há 1h e 35min

Elisabete Moutinho, ex-concorrente da Casa dos Segredos, tem partilhado frequentemente registos grávida no seu dia-a-dia.

Foi através do Instagram que, a ex-concorrente, partilhou uma sequência de fotografias de vestido verde seco, justo, a mostrar a sua barriguinha de grávida: «Uma vida que se está a gerar dentro de nós que vai mudar todas as nossas certezas. Em pouco tempo iremos descobrir que somos mais fortes do que aquilo que pensávamos, mais lindas quando vistas pelos olhos do amor e mais determinadas a vencer todos os desafios», escreveu, na legenda.

Recorde-se que ainda não se sabe se é menino ou menina. Elisabete Moutinho só vai saber o sexo do filho no dia do «chá do bebé».