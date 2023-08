Elsa Raposo revela diagnóstico de cancro: «Só pensei em querer isolar-me»

Há 56 min

Elsa Raposo, ex-modelo que participou na Quinta das Celebridades, revelou através das redes sociais que foi diagnosticada com cancro de pele.

«Olá. Daqui do meu canto sem interessar o quanto ainda tenho por viver, o meu diagnóstico que chegou a semana passada foi positivo. Tenho #cancro de pele. Falando assim parece que estou a repetir outras histórias mas não. Se cada um ouvir poderá sempre aprender algo de novo», começa por escrever a figura pública.

«Há 6 anos aprendi que saber escutar o nosso corpo é muito importante. E fui ao médico. Esperei 3 dias pelo resultado. Foram dias + sensíveis mas de calma e sem alvoroço. É curioso observar o que algumas pessoas fazem ainda antes do diagnóstico. Muito ruído..que não faz bem..», acrescenta.

Elsa Raposo descreve como se sentiu após saber do diagnóstico: «Quando soube do resultado senti-me assustada e só pensei em querer isolar-me.Valeram aqueles que me amam e que muito abracei. Correram lágrimas de forte gratidão pelo profundo carinho dos abraços sem legenda e sem tempo q pude gozar. Muito consciente que serei uma memória generosa e gentil no coração de quem me aprecia.E isso conta. Essa versão de mim própria em qualquer momento ou memória que naturalmente se constrói».

A ex-modelo faz ainda um aviso: «Queridos o sol é um gigantesco inimigo. Câmaras de bronzeamento solar são veneno ! Os erros do passado bateram à minha porta.Bom, o diagnóstico chegou na passada 2f / 6f consultei o médico cirurgião. O cuidado que estes médicos têm comigo , para o meu bem-estar são os heróis em cena. Vou ser operada na 3feira ♡

Não poderia estar mais feliz por ter de ser já e por abraçar isto muito consciente e com sentido de bondade.».

Elsa Raposo sente-se com esperança e termina dizendo: «Já sei que depois da operação vou continuar vigiada e dos possiveis tratamentos . Para já os tratamentos alternativos ! (dos quais eu vou já abusar ) _ Terapia que me acompanha há muito, hypnoterapia, acupuncture, sound healing, massagens, exercicio ..e aproveite quem puder, cortar no açucar e no alcohol_não custa nada.

Vou respirar o presente , vou abraçar o presente que Deus e a Mãe Natureza me estão a dar. Esperança é o nome que já dei ao meu melanoma. Não vou procurar sobre a doença de uma forma generalista na internet, vou ignorar as estatisticas_ para mim é 100% ou 0. Vou procurar novas musicas q vou ouvir enquanto pintar o meu 1° quadro assim q puder. E vou viajar mais e abraçar ainda mais. Com #amor Elsa».

Veja aqui a publicação.