Há 46 min

Isabela Cardinali, ex-concorrente da Casa dos Segredos, partilhou através do Instagram um vídeo a dançar.

Com a legenda: «🐍», a ex-concorrente do Reality deixa os seguidores rendidos com a dança.

Uma «onda» de comentários caiu sobre a publicação entre os quais de Elisabete Moutinho, também ex-concorrente da Casa dos Segredos, que comentou «🔥🔥🔥».

Veja aqui o vídeo que está a dar que falar e percorra a galeria que preparámos para si.