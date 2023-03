Em dia especial, Sara Barradas faz declaração à filha

Há 23 min

No passado dia 30 de março, Sara Barradas, a atriz que deu vida a Olga em «Quero é Viver», celebrou uma data muito importante. A sua filha Lua, fruto do casamento com José Raposo fez quatro anos.

Para marcar esta data tão especial, a atriz partilhou com os seus seguidores de Instagram uma mensagem muito bonita dedicada à sua filha:

"Há 4 anos a fazer de mim uma pessoa melhor.

Há 4 anos a ensinar-me a ser mais paciente e tolerante. A ensinar-me que “estar preocupada não é o mesmo que nervosa ou zangada”.

Há 4 anos a fazer-me esquecer tudo quando me olha com aqueles olhinhos e sorri. Quando me abraça e me beija.

Há 4 anos a inebriar-me com o seu cheirinho.

Há 4 anos a fazer jus ao dito amor incondicional.

Parabéns minha Lua 🌕, meu sol, minha vida ❤️❤️❤️".

Várias caras conhecidas da televisão portuguesa comentaram a publicação da atriz. Matilde Breyner, a atriz que dá vida a Eva em «Para Sempre», comentou: "“Eu sabia, eu sabia, eu sabia” 💘 Parabéns à minha amiga Lua. A mais bonita do universo 🌜", Isabela Valadeiro escreveu: "Meus amores! Parabéns à minha amiga Luaaaa ❤️", Catarina Gouveia comentou "Parabéns ❤️ um beijinho", a atriz Anna Eremin comentou "Parabéns meninas maravilhosas ❤️" e Sílvia Rizzo a atriz que dá vida a São em «Festa é Festa» partilhou um emoji apaixonado.

