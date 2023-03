Em dias de luto, Rui Rodrigues dedica texto à namorada: «Fazes-me tanta falta»

Há 1h e 29min

Rui Rodrigues, ex-concorrente do «Love On Top», viveu há três meses um duro golpe: a morte da namorada, Daniela Coutinho. Ainda a viver um período difícil, o ex-concorrente dedicou um texto emotivo à companheira, que partiu em dezembro de 2022.

«Estava com um pé na passadeira, quando me apercebi de ti, com a tua mania de conduzir à 'velocidade furiosa' e música nas alturas, quase que me ias atropelando. Paraste mesmo em cima de mim. Soltei um riso, olhei para ti e foi nesse exato momento que as nossas vidas mudaram. No dia seguinte, tinha uma mensagem tua, fiquei surpreendido. Falávamos a toda hora, até uma carta registada te mandei para casa a convidar para o nosso primeiro encontro», recordou.

O ex-concorrente, descreveu a relação que tinha com Daniela Coutinho, como algo «intenso» e «sem explicação»: «Não me saías da cabeça. Desde o primeiro dia que senti que nunca iria querer te largar. E o melhor foi que senti da tua parte o mesmo. A nossa conexão não era daquelas que se pudessem explicar. Apenas sentir. Dia após dia, o sentimento tornou-se maior e mais intenso. Dava por mim a questionar o meu coração do porquê de se ter apaixonado tanto - e tão rapidamente - por alguém . Era tudo tão intenso. Vivíamos a 1000 à hora. Numa estrada da qual jamais imaginaria um fim. Éramos tão loucos e tão 'nós' que nunca irão perceber».

«Passados dois anos, ainda sentíamos o mesmo desejo, a mesma paixão. Ensinaste-me amar e a ser amado, e obrigado, por isso. No dia em que quiseste colocar um ponto final na nossa história e acabar com o teu sofrimento, com os teus pesadelos, a maldita ansiedade (aquela que ninguém percebe, porque não a sente) com a qual vivias diariamente há muitos anos, nesse momento, fiquei sem chão. Sem vida. Sem nada. Guardo em mim o teu último olhar, o teu último suspiro onde tu mais querias, no teu lugar preferido, nos meus braços», assinalou Rui Rodrigues.

O tatuador concluiu a mensagem mostrando as saudades que tem de Daniela Coutinho: «Achei que viveria contigo até sermos velhinhos, como dizíamos um para o outro. Parece que nem sequer poderei ver-te envelhecer. Independentemente do que aconteça, quero que saibas que levar-te-ei para onde for. Recordar-te-ei sempre na minha vida, como a mais bela das memórias. Fazes-me tanta falta, e ainda te amo tanto, mi 'Pandeja'.»

Leia mais: