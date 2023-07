Há 18 min

Maria Cerqueira Gomes voltou a arrasar na escolha do look para mais um casamento do programa «Casamento Marcado».

Desta vez, para o grande dia de Andreia, cuja cerimónia aconteceu numa quinta, a apresentadora escolheu um visual inspirado num tema «rodeo» e não desiludiu!

Um look mais descontraído e elegante, com um vestido comprido, com folhos, umas botas de «cowboy» e um chapéu para rematar! Veja as imagens