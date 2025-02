Em forma, Maria Botelho Moniz arrasa num vestido justo! Veja aqui

Este sábado, 22 de fevereiro de 2025, a TVI assinala mais um ano de existência com uma gala de celebração que, como já é habitual, poderá acompanhar no seu ecrã A Gala do 32.º aniversário da TVI decorre no Casino Estoril e promete ser uma noite inesquecível, repleta de emoções e surpresas

Maria Botelho Moniz marcou presença mais elegante do que nunca! A apresentadora dos Diários do Secret Story - Desafio Final, surgiu num vestido dourado cheio de brilhos e justo, exibindo as suas bonitas curvas.

Veja o vestido na galeria que preparámos para si!