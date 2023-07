Em Ibiza, Jéssica Nogueira ‘incendeia’ Internet com fotos escaldantes: «O sonho perfeito»

Há 32 min

Jéssica Nogueira, ex-concorrente do Big Brother – Duplo Impacto, tem partilhado várias fotografias onde se mostra muito sensual.

De biquíni, fato de banho, ou com roupas que destacam as suas formas, Jéssica Nogueira tem feito subir as temperaturas nas redes sociais.

Na sua mais recente publicação, a ex-concorrente mostra-se de biquíni reduzido vermelho, em Ibiza.

Na caixa dos comentários, Jéssica Nogueira recebe vários elogios dos fãs: «O sonho perfeito»; «Que brasa»; «Linda, és um arraso»; «Poderosa, gata, sexy», lê-se.

